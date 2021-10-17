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В Петербурге пьяный житель коммуналки пригрозил соседям гранатой

Мужчина самостоятельно открыл дверь полицейским и ушёл, правоохранители никакой опасности не обнаружили.

17 октября, 18:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники полиции выезжали в общежитие с коммунальными квартирами на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, где мужчина угрожал соседям взрывом гранаты.

По данным Лайфа, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Неадекват самостоятельно открыл дверь правоохранителям и ушёл, никакой опасности стражи порядка не обнаружили. На место также выезжали спасатели, но полицейские сообщили им, что ничего серьёзного нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт. Молодой человек угодил в больницу, а правоохранители заинтересовались тем, откуда у него такое оружие.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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