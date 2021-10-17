В Петербурге пьяный житель коммуналки пригрозил соседям гранатой
Мужчина самостоятельно открыл дверь полицейским и ушёл, правоохранители никакой опасности не обнаружили.
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Сотрудники полиции выезжали в общежитие с коммунальными квартирами на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, где мужчина угрожал соседям взрывом гранаты.
По данным Лайфа, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Неадекват самостоятельно открыл дверь правоохранителям и ушёл, никакой опасности стражи порядка не обнаружили. На место также выезжали спасатели, но полицейские сообщили им, что ничего серьёзного нет.
Ранее Лайф рассказывал, что подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт. Молодой человек угодил в больницу, а правоохранители заинтересовались тем, откуда у него такое оружие.
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