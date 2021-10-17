Зеленский подтвердил наличие офшоров и рассказал о возникшем дежавю

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расследование об офшорах, подтвердив, что у него были компании за рубежом, но для отмывания денег их не использовали. Кроме того, при просмотре сюжетов о них у главы Незалежной возникло дежавю, так как подобные истории выходили на каналах бывшего президента Петра Порошенко в 2019 году.

"Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году всё то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет", — сказал Зеленский в интервью ICTV.

Президент Незалежной заметил, что обрадовался, так как никаких новых деталей для себя не увидел, а то, что его компания "Квартал 95" получала средства и от "Приватбанка", и от олигарха Игоря Коломойского, звучало ещё в 2019-м. При этом наличие офшоров Зеленский подтвердил, уточнив, что во времена Виктора Януковича все структурировали бизнес, особенно тот, что был связан с телевидением и СМИ.

"Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес на Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001-го, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — добавил Зеленский.