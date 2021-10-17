Захарова обозначила истинную угрозу американской демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недоверие граждан США к политическим институтам, а не "российская пропаганда" и хакеры угрожает американской демократии. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.

"Американской демократии угрожают не, как теперь модно говорить, авторитарные режимы, а недоверие собственных граждан и восприятие ими всего, что говорит политическая элита и глобальные информационные компании — монополисты США, как лжи", — сообщила Захарова.

Дипломат привела данные исследования Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете, которые были опубликованы 8 октября. Так, по мнению жителей Штатов, за распространение дезинформации ответственны американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей. Причём 48% американцев считают, что ответственность за сознательную публикацию фейков несёт правительство США.

"Это рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобия. Можно было бы предположить, что так сторонники республиканцев оценивают публичную политику нынешней демократической администрации, но нет. Каждый третий демократ, как показывают опросы, уверен, что Вашингтон, если называть вещи своими именами, врёт", — подчеркнула Захарова.