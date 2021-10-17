Зеленский назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России
Однако это произойдёт лишь в том случае, если Москва подтвердит, что отправленный под домашний арест политик является гражданином РФ, отметил украинский лидер.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Украина рассмотрела бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на других украинцев, если бы он имел гражданство РФ. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ICTV.
Он отметил, что никаких прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет, к нему применяется украинское законодательство.
"С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намёка рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине", — пояснил Зеленский.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Сам политик назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Как считает Медведчук, указания суду поступают из офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, поэтому рассчитывать на честность сотрудников инстанции сложно.
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