Зеленский назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России

Украина рассмотрела бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на других украинцев, если бы он имел гражданство РФ. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что никаких прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет, к нему применяется украинское законодательство.

"С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намёка рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине", — пояснил Зеленский.