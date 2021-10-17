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Полицейские задержали солиста Мариинки из-за сходства с преступником

Уже в отделе правоохранители определили личность мужчины и отпустили его без составления административного протокола.

17 октября, 18:19

Скриншот видео © "Фонтанка"

Полицейские жёстко задержали солиста Мариинского театра в Петербурге. Видео © "Фонтанка"

Оперный певец Мариинского театра Виктор Коротич был задержан сотрудниками полиции возле своего дома в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал "Фонтанке".

По его словам, к нему подошли трое сотрудников и попросили предъявить документы, сказав, что он может находиться в розыске. Паспорта у певца с собой не было, тогда правоохранители стали настаивать на поездке в отдел, но артист отказался, так как вечером у него был запланирован спектакль.

"Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак", — отметил Коротич.

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В настоящий момент артист покинул отдел. Как уточнил директор театра "Зазеркалье" Амир Мустакимов, Коротича отпустили после подтверждения личности. Он также заметил, что поговорил с артистом и тот признался, что погорячился и был на эмоциях. При этом протокол об административном нарушении в отношении него не составляли.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудница "Пятёрочки" избила покупательницу, заподозрив в краже сыра.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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