Зеленский пообещал украинцам газ по нормальным ценам
Лидер Незалежной призвал соотечественников к спокойствию и отметил, что отопительный сезон — зона ответственности любой власти.
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Для общества, для потребителей на Украине газа по "нормальным" ценам в сравнении с европейскими достаточно, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он успокоил жителей Незалежной, заверив, что власть и правительство сделали всё возможное.
"Мы все видим, что цена на газ сейчас уже две тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен (1,9 доллара), а так для людей от НАК "Нафтогаз" — около восьми гривен", — заявил Зеленский в эфире ICTV.
Украинский лидер призвал всех успокоиться и расценил действия властей как важные и своевременные. Зеленский добавил, что считает отопительный сезон ответственностью любого правительства.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине оценили вероятность энергетического кризиса. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.
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