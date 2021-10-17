Зеленский пообещал украинцам газ по нормальным ценам

Для общества, для потребителей на Украине газа по "нормальным" ценам в сравнении с европейскими достаточно, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он успокоил жителей Незалежной, заверив, что власть и правительство сделали всё возможное.

"Мы все видим, что цена на газ сейчас уже две тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен (1,9 доллара), а так для людей от НАК "Нафтогаз" — около восьми гривен", — заявил Зеленский в эфире ICTV.