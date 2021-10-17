Два человека погибли при столкновении "жигулей" и "десятки" в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана вблизи села Джемикент произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. Два человека погибли. Есть один пострадавший.

"Столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, в результате двое погибли, ещё один пострадал", — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

Обстоятельства происшествия выясняются.