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Два человека погибли при столкновении "жигулей" и "десятки" в Дагестане

Ещё один пострадал. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

17 октября, 18:51
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/myderbentplus?w=wall-108870974_594902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Дербент 24</a></p>

Фото © VK / Мой Дербент 24

В Дербентском районе Дагестана вблизи села Джемикент произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. Два человека погибли. Есть один пострадавший.

"Столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, в результате двое погибли, ещё один пострадал", — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку

Ранее Лайф сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане. Пассажирский автобус направлялся из Пятигорска в Махачкалу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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