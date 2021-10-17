Два человека погибли при столкновении "жигулей" и "десятки" в Дагестане
Ещё один пострадал. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Фото © VK / Мой Дербент 24
В Дербентском районе Дагестана вблизи села Джемикент произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. Два человека погибли. Есть один пострадавший.
"Столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, в результате двое погибли, ещё один пострадал", — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане. Пассажирский автобус направлялся из Пятигорска в Махачкалу.
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