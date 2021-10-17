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Глоба назвал четыре знака зодиака, которые в 2022-м искупаются в денежном водопаде

Известный астролог отметил, что их представителям следует быть предприимчивыми, при этом удача точно будет сопутствовать.

17 октября, 19:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представителей четырёх знаков зодиака в 2022 году ждут финансовые успехи. Они должны быть предприимчивы, чтобы добиться желаемого. Об этом сообщил знаменитый астролог Павел Глоба.

Овнов ждёт удача в карьере и финансах. Поэтому звёзды рекомендуют им рискнуть и попробовать себя в чём-то новом. Стоит задуматься, как действовать в следующем году, и прописать подробный план. Основная интенсивная работа предстоит осенью, а остальное время следует потратить на подготовку.

А Близнецы смогут успешно справиться с вызовами, которые их ждут. Очень вероятно, что у представителей этого знака зодиака появится возможность сменить работу на более подходящую. Вместе с тем звёзды им обещают увеличение заработной платы, пишет Astro.ru.

Скорпионов ждёт "денежный дождь". У них появится возможность совместить работу с любимым увлечением, тогда повседневная деятельность подарит полное удовлетворение. Однако трудиться надо будет много. Это окупит денежный поток, который покроет финансовые дыры и обеспечит задел на будущее.

Упорный труд и целеустремлённость позволят Водолеям в год Тигра добиться успехов. Первая половина 2022-го будет благоприятна для решения рабочих вопросов. Это будет идеальное время для переговоров, собеседований, заключения контрактов. Что же касается финансов, то у представителей этого знака будет возможность создать "подушку стабильности" на будущее.

Ранее астролог Алексей Фандеев рассказал, с кем из представителей зодиакального круга нужно держать ухо востро, а с кем можно расслабиться и радоваться жизни.

Четырём знакам зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого

Четырём знакам зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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