Астролог раскрыл, как дружат знаки зодиака, и вот к кому лучше не поворачиваться спиной
Астролог Алексей Фандеев рассказал, с кем из представителей зодиакального круга нужно держать ухо востро, а с кем можно расслабиться и радоваться жизни.
Коллаж © L!FE. Фото © Ouhos OU History of Science Collection
Звёзды говорят, что самые активные и надёжные люди в дружбе — это "огненные" знаки: Овен, Стрелец и Лев. Они привнесут в вашу жизнь кипучую энергию. Но нужно знать и о занятных особенностях. К примеру, Овен — вечный ребёнок, он вспыльчив, но быстро прощает обиды. Лев дружит только с самыми лучшими, Стрельцы всегда готовы помочь, но очень ранимы, поэтому их нужно беречь.
"Водные" знаки — Скорпион, Рак и Рыбы — при общении не могут обойтись без постоянных манипуляций. Однако ради своих близких они готовы пожертвовать чем угодно. По словам астролога, с людьми этих знаков зодиака вам никогда не будет скучно — "с ними жизнь похожа на бразильский сериал". Раки могут дружить так, словно вы связаны одной кровью. Хитрые Рыбы будут дёргать вас за ниточки, но в то же время готовы делиться своей мудростью, что может заметно упростить вам жизнь. А дружба со Скорпионом — прямой путь к самосовершенствованию.
"Воздушные" знаки — Близнецы, Весы и Водолей — душа компании, ведь они просто не могут жить без общения, однако ценить его не всегда умеют. Они могут игнорировать интересы и эмоции близких. Поэтому звёзды советуют дважды подумать, прежде чем начинать общение с этими знаками. Близнецы могут наговорить лишнего. Водолеи заботятся лишь о своих проблемах, а Весы просто не слышат своих друзей.
"Земные" знаки — Козерог, Дева и Телец — зачастую заводят дружбу на всю жизнь, рассказал астролог 5-tv.ru. Однако Козероги склонны долго помнить нанесённые обиды. Девы могут высказать в лицо всю правду, не церемонясь с чужими чувствами. А Тельцы обожают повеселиться. Особенно когда за это платит кто-то другой.
WOW-news
Четырём знакам зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого
вчера в 10:03
Дом был похоронен под горой хлама, но специалисты превратили эту свалку обратно в уютное жилище
10 октября, 15:00
15 фото сумасшедших собак, у которых произошёл сбой в системе, и на это нельзя смотреть без слёз
10 октября, 12:00
Комментариев: 0