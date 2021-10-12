Астролог раскрыл, как дружат знаки зодиака, и вот к кому лучше не поворачиваться спиной

Астролог Алексей Фандеев рассказал, с кем из представителей зодиакального круга нужно держать ухо востро, а с кем можно расслабиться и радоваться жизни.