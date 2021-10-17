Шлеменко побил Гусейнова в главном бою EFC 42

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42. Они сразились в Красной Поляне в Сочи.

После оглашения решения Гусейнов улыбнулся и всплеснул руками, передаёт ТАСС. Таким образом он выразил недовольство решением судей по итогам боя.

Теперь на счету 37-летнего Шлеменко 61 победа, 13 поражений, ещё один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова 26 побед и 11 поражений. При этом Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.