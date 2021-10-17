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Шлеменко побил Гусейнова в главном бою EFC 42

Последний уже выразил недовольство решением судей. Теперь на его счету 11 поражений.

17 октября, 19:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B44mSw0gx8S/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandershlemenko</a></p>

Фото © Instagram / alexandershlemenko

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42. Они сразились в Красной Поляне в Сочи.

После оглашения решения Гусейнов улыбнулся и всплеснул руками, передаёт ТАСС. Таким образом он выразил недовольство решением судей по итогам боя.

Теперь на счету 37-летнего Шлеменко 61 победа, 13 поражений, ещё один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова 26 побед и 11 поражений. При этом Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

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А ранее Лайф рассказывал, что Шлеменко победил бразильца Сантоса единогласным решением судей. Тот бой стал для Шторма первым за 16 месяцев — с декабря 2019 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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