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Социолог объяснила роль отца в воспитании ребёнка

Следует активно обсуждать эту тему из-за стереотипа о том, что детьми занимаются женщины, в то время как на мужчинах лежит ответственность за заработок.

17 октября, 19:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Присутствие отца в жизни ребёнка играет важную роль. В частности, оказывает влияние на процесс адаптации в социуме. Об этом рассказала социолог Наиля Бирарова в беседе с телеканалом "360".

"Отец является поддержкой и опорой для любого ребёнка и влияет на формирование его адаптации в социуме, то есть его общение, коммуникацию и вхождение в контакт. Умение ладить с партнёрами в будущем, сотрудниками на работе и с самим собой в том числе зависит от присутствия отца в его жизни", — объяснила эксперт.

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Сейчас тему отцовства следует обсуждать активно, в том числе из-за стереотипа, что только мать воспитывает ребёнка, а отец зарабатывает деньги, пояснила психолог Наталья Шадрина. В век соцсетей очень важно говорить о чём-то естественном и очень реалистичном, жизнеобразующем, уверена собеседница телеканала.

"Не просто в духе "вот мы праздник отметили". Это действительно большая, важная социальная роль, и она естественная", — заключила эксперт.

Ранее партпроект ЕР "Крепкая семья" поздравил многодетного сибиряка, воспитывающего приёмную дочь с ДЦП, с Днём отца. Помимо особенного ребёнка Андрей вместе с супругой растят ещё трёх девочек. Сейчас мужчина своими силами строит дом для дружного семейства.

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Напомним, День отца отмечают в третье воскресенье октября. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент России Владимир Путин.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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