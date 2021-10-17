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С Facebook в России начали принудительно взыскивать многомиллионные штрафы

В отношении компании приставы открыли уже восемь исполнительных производств на общую сумму 26 миллионов рублей.

17 октября, 19:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Назначенные в России компании Facebook штрафы на сумму 26 миллионов рублей начали принудительно взыскивать через приставов. Данные об этом размещены в электронном банке исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Согласно размещённой информации, в отношении Facebook открыто восемь исполнительных производств. Все они запущены на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

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Напомним, в Facebook попросили суд Москвы отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей. Американская компания сослалась на технические проблемы в переводе денежных средств.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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