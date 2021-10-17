С Facebook в России начали принудительно взыскивать многомиллионные штрафы

Назначенные в России компании Facebook штрафы на сумму 26 миллионов рублей начали принудительно взыскивать через приставов. Данные об этом размещены в электронном банке исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Согласно размещённой информации, в отношении Facebook открыто восемь исполнительных производств. Все они запущены на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.