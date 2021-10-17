НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Французский посол покинул Белоруссию

Предварительно сообщается, что "требование исходило от Минска".

17 октября, 19:16
<p>Николя де Буайн де Лакост. Фото © <a href="https://by.ambafrance.org/Nikolya-de-Bujan-de-Lakost" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство Франции в Белоруссии</a></p>

Николя де Буайн де Лакост. Фото © Посольство Франции в Белоруссии

Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул территорию Белоруссии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Причины отъезда дипломата не раскрываются.

"Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что "требование исходило от Минска". ТАСС во французской дипмиссии в Белоруссии подтвердили информацию о том, что посол покинул республику. Там добавили, что "все заявления будут сделаны завтра".

В МИД РФ отреагировали на скандал с Миссией ООН в Белоруссии

В МИД РФ отреагировали на скандал с Миссией ООН в Белоруссии

Лайф напоминает, что в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты и у Лукашенко обострились отношения со многими странами Запада.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1