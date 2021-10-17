Французский посол покинул Белоруссию

Отмечается, что "требование исходило от Минска". ТАСС во французской дипмиссии в Белоруссии подтвердили информацию о том, что посол покинул республику. Там добавили, что "все заявления будут сделаны завтра".

Лайф напоминает, что в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты и у Лукашенко обострились отношения со многими странами Запада.