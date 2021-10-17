Французский посол покинул Белоруссию
Предварительно сообщается, что "требование исходило от Минска".
Николя де Буайн де Лакост. Фото © Посольство Франции в Белоруссии
Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул территорию Белоруссии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Причины отъезда дипломата не раскрываются.
"Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что "требование исходило от Минска". ТАСС во французской дипмиссии в Белоруссии подтвердили информацию о том, что посол покинул республику. Там добавили, что "все заявления будут сделаны завтра".
Лайф напоминает, что в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты и у Лукашенко обострились отношения со многими странами Запада.
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