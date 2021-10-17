Депутаты поздравили с Днём отца жителя Мордовии, который один воспитывает восьмерых детей

В Мордовии в честь нового праздника — Дня отца — руководитель фракции партии "Единая Россия", заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова вручила подарки жителю региона Александру Макшеву. Он уже на протяжении девяти лет в одиночку воспитывает восьмерых детей. Об этом сообщается на сайте "Единой России".

Александру после смерти его супруги пришлось научиться совмещать работу и ведение домашнего хозяйства. Отмечается, что "дети опрятно одеты, хорошо учатся в школе и помогают отцу". По словам Натальи Долматовой, мужчина воспитывает их "правильно, в уважении, трудолюбии, любви друг к другу". Как добавила заместитель руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольга Клюева, Александр каждый день совершает подвиг.

"Мы гордимся, что в нашей стране есть такие ответственные и порядочные люди. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья вашей большой семье и удачи!" — сказала Клюева.

Семье подарили кухонный комбайн, мобильный телефон и сладости. Глава семейства признался, что рад появлению в России такого праздника, как День отца. По его словам, "очень приятно осознавать, что есть поддержка от государства".

Ранее партпроект ЕР "Крепкая семья" поздравил с Днём отца многодетного сибиряка, воспитывающего приёмную дочь с ДЦП. Помимо особенного ребёнка Андрей вместе с супругой растят ещё трёх девочек. Мужчина своими силами строит дом для дружного семейства.