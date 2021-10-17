В Белоруссии объяснили, что грозит подписчикам признанных экстремистскими Telegram-каналов

Некоторые телеграм-чаты в Белоруссии в ближайшие дни могут признать экстремистскими формированиями с последующей уголовной ответственностью не только для их создателей, но и для аудитории. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский. Постановлением Совета министров в стране вводится новый институт.

"Экстремистское формирование — это объединение людей, какая-то группа граждан, которые объединились благодаря тем же телеграм-ресурсам. У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями", — сообщил Орловский на ютуб-канале МВД Белоруссии.

По его словам, к уголовной ответственности будут привлекаться администратор и активные участники, которые в том числе своими репостами причиняют вред интересам национальной безопасности. В УК РБ предусмотрено наказание по статье 361-1 вплоть до семи лет лишения свободы. Как заявил начальник отдела ГУБОПиК, по его данным, в мессенджере Telegram действует 327 таких каналов и чатов. Белорусское законодательство также накладывает ряд ограничений после отбывания такими нарушителями наказания. Например, им временно нельзя будет заниматься педагогической деятельностью или нести госслужбу. Что касается тех из них, кто находится за пределами страны, то представитель МВД отметил, что, безусловно, "в отношении них будет вестись уголовное преследование".

Как сообщают белорусские СМИ, в течение часа после появления таких новостей. десятки тысяч подписчиков вышли из чатов и отписались от некоторых телеграм-каналов.