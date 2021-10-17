Forbes рассказал, какой урок должна вынести Европа из газового кризиса
По мнению аналитиков, есть две главные причины дефицита топлива в ЕС, виноват в том числе и Брюссель.
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Желание Европы резко перейти на зелёную энергетику было высокомерным, в связи с чем она и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке. Об этом пишет журнал Forbes.
"Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надёжные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечает Forbes.
В то же время действия РФ в статье называются "энергетическим покером". Таким образом, с одной стороны, признавая эффективность проектов Москвы, в том числе "Северного потока – 2", Forbes остаётся в пределах популярной в западных СМИ риторики о якобы оказываемом Россией влиянии на рост цен на топливо в Европе.
Как сообщал Лайф ранее, в Еврокомиссии заявили, что Россия не манипулирует ценами на газ. Франс Тиммерманс высказался и о трубопроводе "Северный поток – 2", заявив, что его лицензирование полностью зависит от властей Германии. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, и уже 15 сентября впервые в истории стоимость газа достигла 900 долларов. При этом 16 сентября цена упала ниже 750 долларов, однако позже рост продолжился. При этом Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Президент вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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