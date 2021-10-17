Forbes рассказал, какой урок должна вынести Европа из газового кризиса

Желание Европы резко перейти на зелёную энергетику было высокомерным, в связи с чем она и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке. Об этом пишет журнал Forbes.

"Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надёжные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечает Forbes.

В то же время действия РФ в статье называются "энергетическим покером". Таким образом, с одной стороны, признавая эффективность проектов Москвы, в том числе "Северного потока – 2", Forbes остаётся в пределах популярной в западных СМИ риторики о якобы оказываемом Россией влиянии на рост цен на топливо в Европе.