Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою шутку про инцидент с избиением дагестанцами парня в московском метро. По словам прославленного бойца, она была адресована за рубеж, сам факт избиения он не оценивал.

"Это был больше подкол за океан. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок (групповое избиение. — Прим. Лайфа)", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Нурмагомедова.

Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил фото с ним, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Это была отсылка к драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".