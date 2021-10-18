"Я был готов ещё на два раунда, если честно, не устал. У меня было много проблем. Я заселился в час ночи, до шести утра бегал… Не хочу никому говорить — это моя вина, значит, не преуспел. Но скажу одно: я никуда не ухожу. Дальше, думаю, мы повторим, но уже в формате пяти раундов. Раз мы мужчины", — заявил Гусейнов в эфире "Матч ТВ".