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"Мы повторим": Гусейнов объяснил причину поражения от Шлеменко и потребовал реванша

Боец хочет, чтобы поединок между ними в следующий раз состоялся в формате пяти раундов.

17 октября, 21:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arturguseynov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arturguseynov</a></p>

Фото © Instagram / arturguseynov

Боец смешанных единоборств Артур Гусейнов считает, что нужно повторить поединок с Александром Шлеменко. Своё поражение спортсмен объясняет свалившимися на него перед боем проблемами.

"Я был готов ещё на два раунда, если честно, не устал. У меня было много проблем. Я заселился в час ночи, до шести утра бегал… Не хочу никому говорить — это моя вина, значит, не преуспел. Но скажу одно: я никуда не ухожу. Дальше, думаю, мы повторим, но уже в формате пяти раундов. Раз мы мужчины", — заявил Гусейнов в эфире "Матч ТВ".

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Ранее Лайф рассказывал, что Шлеменко побил Гусейнова в главном бою EFC 42. Последний сразу выразил недовольство решением судей. Теперь на его счету 11 поражений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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