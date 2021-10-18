"Мы повторим": Гусейнов объяснил причину поражения от Шлеменко и потребовал реванша
Боец хочет, чтобы поединок между ними в следующий раз состоялся в формате пяти раундов.
Фото © Instagram / arturguseynov
Боец смешанных единоборств Артур Гусейнов считает, что нужно повторить поединок с Александром Шлеменко. Своё поражение спортсмен объясняет свалившимися на него перед боем проблемами.
"Я был готов ещё на два раунда, если честно, не устал. У меня было много проблем. Я заселился в час ночи, до шести утра бегал… Не хочу никому говорить — это моя вина, значит, не преуспел. Но скажу одно: я никуда не ухожу. Дальше, думаю, мы повторим, но уже в формате пяти раундов. Раз мы мужчины", — заявил Гусейнов в эфире "Матч ТВ".
Ранее Лайф рассказывал, что Шлеменко побил Гусейнова в главном бою EFC 42. Последний сразу выразил недовольство решением судей. Теперь на его счету 11 поражений.
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