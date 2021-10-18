"Вы об этом пожалеете": Британцы призвали военных "не тыкать палкой в русского медведя"
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух на встречу американскому бомбардировщику B-1B над Японским морем.
МиГ-31. Фото © Минобороны РФ
Читатели британского таблоида Daily Express посоветовали западным военным "не тыкать палкой в русского медведя". Такие комментарии появились под статьёй о том, что Россия подняла истребитель на перехват американского бомбардировщика в Японском море, а российский боевой корабль там же не дал американскому нарушить границу.
"Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух, чтобы идентифицировать воздушную цель и предотвратить нарушение ею государственной границы России", — приводит заявление Минобороны РФ издание.
Некоторые читатели отметили, что НАТО нередко проводит провокационные манёвры вблизи российской границы, а виноватыми выставляет военных РФ.
"Прекратите тыкать палкой в русского медведя. Вы об этом пожалеете. Ведь речь идёт о человеческих жизнях!" — пишет Highlander77.
Вместе с тем британцы недоумевают, почему нужно конфликтовать, и желают, чтобы ситуация скорее стабилизировалась.
"Опять скандалят США, Китай и Россия. Когда уже это кончится?!" — написал Surreybeachhead.
А ранее Лайф рассказывал и публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.
В Госдуме назвали заход американского эсминца проверкой российской границы на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.
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