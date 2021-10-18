Читатели британского таблоида Daily Express посоветовали западным военным "не тыкать палкой в русского медведя". Такие комментарии появились под статьёй о том, что Россия подняла истребитель на перехват американского бомбардировщика в Японском море, а российский боевой корабль там же не дал американскому нарушить границу.

"Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух, чтобы идентифицировать воздушную цель и предотвратить нарушение ею государственной границы России", — приводит заявление Минобороны РФ издание.

Некоторые читатели отметили, что НАТО нередко проводит провокационные манёвры вблизи российской границы, а виноватыми выставляет военных РФ.

"Прекратите тыкать палкой в русского медведя. Вы об этом пожалеете. Ведь речь идёт о человеческих жизнях!" — пишет Highlander77.

Вместе с тем британцы недоумевают, почему нужно конфликтовать, и желают, чтобы ситуация скорее стабилизировалась.

"Опять скандалят США, Китай и Россия. Когда уже это кончится?!" — написал Surreybeachhead.

А ранее Лайф рассказывал и публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.