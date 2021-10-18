"Домик для кошки и, возможно, усадьбу": Победившие в турнире по Dota 2 россияне рассказали, на что потратят $18 млн

Единого плана по тратам у них нет, каждый из спортсменов принимает решение индивидуально в зависимости от доли с выигрыша.