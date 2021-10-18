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"Домик для кошки и, возможно, усадьбу": Победившие в турнире по Dota 2 россияне рассказали, на что потратят $18 млн

Единого плана по тратам у них нет, каждый из спортсменов принимает решение индивидуально в зависимости от доли с выигрыша.

17 октября, 21:57
<p>Кадр из видео. © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2WW1GOtP9fXrvOzeJMq5JA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TST Dota — Лучшие моменты турнира по Dota 2</a></p>

Кадр из видео. © YouTube / TST Dota — Лучшие моменты турнира по Dota 2

Игроки российской киберкоманды Team Spirit рассказали, куда планируют потратить деньги, выигранные на The International 10, крупнейшем турнире по игре Dota 2. Выигрыш составил 18 млн долларов. Так, в эфире шоу "Поздняя катка" Илья Yatoro Мулярчук сообщил, что хочет купить домик для кошки.

"Куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу", — говорит Мулярчук.

А вот Александр TORONTOTOKYO Хертек собирается купить квартиру своей младшей сестре. Он обещал ей сделать это в случае победы в соревнованиях.

"Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали, и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы", рассказал Хертек.

Обзавестись недвижимостью для себя, а также приобрести машину отцу хочет Мирослав Miroslaw Колпаков. А вот Магомед Collapse Халилов не знает, на что потратить деньги.

"А я не знаю, что мне покупать. У меня всё, что нужно, есть, я ни в чём не нуждаюсь!" — уточнил Халилов.

10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2

10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2

Ранее Лайф рассказывал, что по ходу решающего поединка команда Team Spirit вела со счётом 2:0, однако растеряла своё преимущество, но затем всё же смогла победить.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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