10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2 Игроки стали самыми богатыми победителями турниров по Dota 2 в истории. 17 октября, 21:00 Фото © ТАСС / Zuma

Кто такие Team Spirit

Поздно вечером 17 октября российская команда Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 — The International 2021. В финальной игре российская команда одолела китайскую PSG.LGD — фаворита турнира, победу которой пророчили многие букмекеры. Однако в гранд-финале команда Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2. Помимо главного трофея турнира — Aegis — коллектив из СНГ забрал домой 18,2 млн долларов (примерно 1,4 млрд рублей) призовых из общего фонда турнира 40 млн. Их соперники из PSG.LGD увезут домой 5 млн долларов, положенных за второе место в турнире.

Победный состав Team Spirit был образован всего за год до эпохальной битвы с китайцами — Ярослав Найдёнов (Miposhka), Илья Мулярчук (Yatoro), Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse) вошли в состав команды лишь в 2020-м. Последним, кто присоединился к Team Spirit, стал Мирослав Колпаков (Miroslaw) — он приступил к тренировкам в роли семи-саппорта команды только летом 2021 года.

The International 10

The International 2021 — крупнейший мировой турнир по онлайн RPG Dota 2. В нынешнем году участие в нём принимали 18 именитых команд мирового уровня, не раз побеждавших на других чемпионатах. Соперниками Team Spirit в турнирной сетке были Evil Geniuses, Virtus.pro, Invictus Gaming, Team Secret и другие монстры киберспорта.

Победа подопечных Айрата (Silent) Газиева может стать последней в теперешней конфигурации команды — дальнейшего решения по участию команды в победном составе пока нет, а игроки ещё толком не успели насладиться собственным триумфом. Стоит отметить и другое: победа Team Spirit — первая за десять лет для команд из СНГ. До них единственным победителем турнира был коллектив Natus Vincere — украинская команда, покорившая первый турнир The International.

Welcome to the club@natusvincere @Team__Spirit

🤝

CIS TI CHAMPIONS — NAVI (@natusvincere) October 17, 2021

Призовые Team Spirit

The International 2021, проходивший с 7 по 17 октября в Бухаресте, официально завершён, а российская команда празднует триумф. Свои поздравления в официальном твиттер-аккаунте выразила сборная России по футболу.

Аналитики киберспортивных дисциплин отмечают, что выиграть Team Spirit удалось в критической ситуации — никто не ставил на победу россиян, все шансы и расклады были в пользу китайского коллектива. Даже крупные букмекеры принимали ставки 1:29 против россиян.

🇷🇺🇨🇳⚡️Российская команда Team Spirit одержала победу на The International 2021 — главном мировом турнире по Dota 2. В финале наши обыграли китайскую команду PSG.LGD, считавшуюся главным фаворитом. Теперь Team Spirit причитается 18 миллионов долларов призовых. pic.twitter.com/BJWJoWd4CI — Zilla (@Zilla57826895) October 17, 2021

Победители International 2021

Честно заработанные 18,2 млн долларов игроки потратят на вполне земные цели. Илья Мулярчук планирует купить домик для кошки и, "возможно, усадьбу". Магомед Халилов пока не решил, на что будет тратить более 3 млн долларов призовых. По его словам, всё нужное у него есть и он ни в чём не нуждается. Александр Хертек на вырученные от победы деньги планирует купить квартиру в центре Москвы, которую в случае победы обещал подарить младшей сестре. Мирослав Колпаков тоже планирует приобрести себе жильё и машину для отца.

Как отмечают эксперты по киберспорту, Team Spirit значительно превзошла победу Natuce Vincere десятилетней давности. Символично, что в 2011 году украинская команда также встречалась в гранд-финале турнира с китайским коллективом. Тогда победа над дотерами из EHOME принесла украинцам один миллион долларов призовых. Общий призовой фонд турнира составил 1,6 млн долларов — в 25 раз меньше, чем нынешний чемпионат по Dota 2.

Эксперты считают, что разгром китайцев из PSG.LGD и огромные, даже по меркам профессиональных соревнований, призовые могут подхлестнуть интерес к киберспортивным дисциплинам в России и на следующий The International может выйти сразу несколько команд из РФ. Team Spirit также вошла в историю как одна из самых юных команд турнира — некоторые игроки, например Магомед Халилов, родились в 2002 году.

Авторы Сергей Андреев