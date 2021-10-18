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Опрос показал намерение 64% иностранных компаний активнее инвестировать в Россию

В этом исследовании приняли участие представители бизнеса из США, Европы и других регионов.

17 октября, 23:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

64% международных компаний планируют до 2024 года увеличить присутствие своего бизнеса на российском рынке. Такие итоги своего исследования "Международный бизнес в России" приводит Ernst & Young (EY). Опрос проводился среди компаний – членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, а также ряда других представителей бизнеса.

Как передаёт ТАСС, представители 89% этих компаний считают, что Россия входит в первую тройку наиболее важных представителей мирового рынка. РФ признают в качестве одного из стратегических рынков.

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В EY отмечают, что суммарные инвестиции в Россию от участников опроса с 90-х годов уже достигли около 197 миллиардов долларов. Участие в исследовании приняли 75 представителей иностранного бизнеса, в том числе 22 компании из Германии, 17 — из США, 8 — из Швейцарии, а также из Великобритании, Франции, Дании, Японии и других стран.

Ранее Лайф рассказывал, что были названы самые привлекательные для инвестиций регионы России. Показатели субъектов улучшились благодаря сокращению времени на прохождение различных процедур и снижению административного давления.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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