Подсчитано, как долго жителям разных регионов нужно копить на новый автомобиль

Чтобы накопить на новый автомобиль среднестатистическому работающему россиянину нужно потратить почти восемь лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провело РИА "Новости".

Авторы исследования предполагали, что на сбережение ежемесячно выделяется 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Аналитики пришли к выводу, что для накопления двух миллионов рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля) среднестатистическому работнику при таких условиях нужно 7,7 года.

Как отмечает агентство, быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области. Дольше всех придётся откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа.

В целом жители только восьми регионов России могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет. При этом в 69 регионах для накопления этой суммы нужно более семи лет, более десяти лет придётся делать сбережения в девяти регионах.