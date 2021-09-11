Хороший понт дешевле ВАЗа: 8 крутых внедорожников по цене Lada Vesta Из-за дефицита полупроводников и комплектующих цены на новые автомобили взлетели до небес. Самая дорогая Lada Vesta теперь стоит 1,2 млн рублей. За эти же деньги можно купить кое-что более статусное. 10 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Chevrolet Tahoe III

Огромный и брутальный внедорожник — любимая машина агентов ФБР и мужчин среднего возраста, мечтающих о мощной машине на каждый день. Экономичным Tahoe назвать нельзя: огромный V8 мощностью 324 л.с. использует около 18–20 литров бензина, но зато автомобиль спокойно потребляет бензин АИ-95 с любой заправки. Содержать такой автомобиль непросто — транспортный налог на Chevrolet Tahoe — 48 тыс. рублей в год. Зато внутри поместится вся семья: водитель, пассажир, трое детей, собака и половина вещей, которые отвозили к бабушкам и дедушкам на лето. Средняя цена за 10-, 12-летний автомобиль на вторичном рынке — от 900 тыс. рублей до 1 млн 250 тыс. рублей.

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Cadillac Escalade III

Породистый "американец" третьего поколения был любимцем рэперов и менеджеров, а теперь эти машины продаются по цене Lada Vesta или Kia Rio. В содержании Escalade недёшев — под капотом V8 объёмом 6,2 литра на 409 л.с. Расход топлива соответствующий: если активно жать на педаль, то 20 литров в городе не предел. Зато с надёжностью почти никаких проблем — у машин третьего поколения нет типичных "болячек" подержанных немецких автомобилей — масляного голодания, задиров в цилиндрах и многого другого. В паре с двигателем работает надёжная АКПП, ремонт которой стоит чуть дороже, чем обслуживание корейских автомобилей. Внутри, как и в Chevrolet Tahoe, полно места — большая семья с вещами для летнего или осеннего отдыха поместится без сложности. Другая ощутимая проблема, которая будет бить по кошельку, — транспортный налог. За год владения Escalade придётся заплатить 61 тыс. рублей. Перед покупкой такого автомобиля не будет лишним проверить внедорожник на юридические ограничения и реальный пробег — большинство машин продают с показаниями в 120–160 тыс. километров на одометре, но и эти цифры могут быть в два-три раза ниже реальных.

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Volvo XC90 I

Добротный шведский внедорожник по-прежнему близок и дорог российским водителям, поэтому избавляются от таких машин крайне неохотно и, как правило, по достижении солидного пробега. Средний показатель на одометре у Volvo XC90 1-го поколения в рестайлинге — не меньше 170 тыс. километров. Но это едва ли не единственная проблема. Часто такие машины продаются с одним-двумя владельцами в ПТС, с хорошей историей обслуживания и в богатых комплектациях. Ещё один важный бонус: автомобили этой модели не пользуются спросом у угонщиков. К тому же налог на Volvo XC90 — всего 14 тыс. рублей в год. Цена зачастую тоже демократична и обычно не превышает 1,2 млн рублей.

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Mitsubishi Pajero IV

Легенда российского рынка до сих пор в цене. Владельцы данных автомобилей знают об этом и торгуются даже за возрастные машины. Как и его собратья, Pajero крайне неприхотлив в быту — трёхлитровый бензиновый двигатель легко переваривает топливо с любой заправки, а дизельные двигатели на пробеге в 200–300 тыс. километров запускаются в морозы без проблем. Мощность бензинового двигателя всего 178 л.с., поэтому о высоком транспортном налоге можно не думать — за год владения придётся заплатить всего 8700 рублей. Pajero — один из последних полноценных рамных внедорожников с крепкой подвеской. Машина с пробегом 200–300 тысяч км будет стоить в районе 1 млн рублей.

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Ford Explorer V

Американский внедорожник Ford Explorer пользуется особой любовью у российских водителей. V6 мощностью 294 л.с. не самый экономичный и дешёвый во владении — за год "набегает" 44 тыс. транспортного налога. Зато проблем с надёжностью у "фордовского" V6 практически нет, главное — не затягивать с заменой масла. Одна из главных проблем Explorer — популярность у автоугонщиков. Эти внедорожники до сих пор угоняют, и это несмотря на то что Ford официально перестал продавать такие машины в России. Если проблема с криминогенной аурой Explorer не беспокоит потенциального владельца, то за 1,2 млн рублей можно найти достойный внимания автомобиль 2011–2012 года выпуска с пробегом 150–200 тыс. километров.

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Infiniti FX I–II

Один из самых стильных японских кроссоверов до сих пор в цене и пользуется повышенным спросом у компаний по автоподбору. Infiniti FX с V8 объёмом 3,7 литра не самый экономичный из "японцев" — расход топлива в городе составляет около 17 литров на 100 километров пути. Но высокий расход топлива и не самый приятный транспортный налог — 50 тыс. рублей в год — компенсируются надёжностью. Запчасти на FX стоят примерно столько же, сколько на новый Nissan Qashqai, поэтому разорительным обслуживание этой машины не окажется. За 1,2 млн рублей почти невозможно найти "базовый" Infiniti FX, а вот пятилитровых авто 2008–2012 года выпуска с мощностью двигателя в 400 л.с. (и налогом в 60 тыс. рублей) значительно больше. К тому же эти машины часто продают с одной-двумя записями в ПТС. Главная проблема этих моделей — популярность у автоугонщиков и высокие цены на страховку.

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Volkswagen Touareg I–II

Из большой немецкой семьи Volkswagen Touareg считается одним из самых надёжных. Даже автомобили первого поколения в рестайлинге до сих пор ездят без капитального ремонта двигателя и серьёзных проблем по "железу". За 1,2 млн найти такие автомобили не составит большого труда, однако ещё за дополнительные 100 тыс. рублей (которые владельцы новых Lada Vesta тратят на ОСАГО, колёса, сигнализацию и другие опции) можно подобрать Touareg 2-го поколения. За эти деньги потенциальный владелец получит бензиновый V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 280 л.с., единственной проблемой которого является не самый маленький транспортный налог — 28 тыс. рублей в год. Ещё сложность при такой цене — пробег. Машины за 1,2–1,3 млн рублей успели проехать 200–300 тыс. километров, поэтому без дополнительных вложений такая покупка вряд ли обойдётся.

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Jeep Grand Cherokee IV

Этот "американец" считается одним из самых неубиваемых автомобилей на рынке. Базовый мотор для автомобиля — бензиновый V6 объёмом 3,6 литра мощностью 286 л.с. Налог на почти 300 лошадиных сил немалый — 43 тыс. рублей в год. Зато, как и в случае с "японцами", машина спокойно переваривает почти любой бензин и не ломается, если не допускать поломки сознательно. Единственная сложность — обслуживание. Несмотря на простоту конструкции, ремонтировать Jeep Grand Cherokee берутся не все автосервисы, а средний чек за обслуживание, по данным владельцев СТО, примерно на 10–15% дороже, чем у японских внедорожников. Другая слабая сторона автомобиля — ЛКП. Краску Grand Cherokee легко поцарапать даже мелкими ветками, поэтому на бездорожье машину лучше не отправлять. Небольшой бонус — цена. За 1,2 млн рублей можно найти приличную машину без серьёзных дефектов, вложения в которую после покупки будут минимальны. Пробег — около 200 тыс. км.

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Авторы Сергей Андреев