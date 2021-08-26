Кокорин, Мамаев, Мбаппе, Месси и Роналду: На чём ездят самые известные футболисты Почти все футболисты любят дорогие и роскошные автомобили, поэтому бюджетных машин в их гаражах практически нет. 25 августа, 21:40 Фото © ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT/PA, Мальцева Ольга

На чём ездит Артём Дзюба

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Нападающий "Зенита" и футболист сборной России, забивший один из самых драматичных пенальти на чемпионате мира в 2018 году, обладает автопарком из нескольких дорогих автомобилей. Белоснежный Range Rover Sport с пятилитровым двигателем мощностью 510 лошадиных сил стал одним из первых мощных автомобилей в коллекции Артёма Дзюбы. По слухам, совсем недавно его место занял другой Range Rover 2020 года выпуска. Двигатель у новой машины чуть скромнее — дизельный V6 объёмом 3 литра и мощностью 249 л.с. Стоимость такой машины может значительно превышать 10 млн рублей. Другая любовь нападающего "Зенита" — Mercedes-Benz S63. Машина с двигателем V8 мощностью под 600 лошадиных сил стоит около 17 млн рублей.

Фёдор Смолов

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Одна из самых дорогих машин в автопарке нападающего сборной России по футболу и форварда "Локомотива" — итальянский суперкар Lamborghini Aventador. Цены на эту модель начинаются от 20 млн рублей за версию с двигателем мощностью 740 л.с. Машину Смолова оценивают примерно в 25 млн — помимо доработок двигателя Aventador нападающего "Локомотива" оснащён модифицированным салоном.

Александр Кокорин

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Одним из самых дорогих автомобилей в автопарке Александра Кокорина считается эксклюзивный Mercedes-Benz G-класса. Машина в тюнинге от немецкой компании Mansory, по слухам, обошлась нападающему "Фиорентины" в 75 млн рублей. Кроме "гелика" в автопарке Кокорина был эксклюзивный Lamborghini Aventador LP720-450 Anniversari. За этот гоночный суперкар он мог выложить примерно 450 тыс. евро.

Павел Мамаев

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Автопарк полузащитника "Ростова" активно изучали не только фанаты российского футбола, но и авторитетные юристы. При разводе со своей женой Аланой Павел Мамаев мог лишиться всех эксклюзивных автомобилей, которых в его коллекции было немало. В гараже футболиста — "лонговый" Range Rover стоимостью более 10 млн рублей и Bentley Continental GT. В разное время Мамаев владел несколькими автомобилями Mercedes, общая стоимость которых приближается к 50 млн рублей.

Лионель Месси

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Всемирно известный аргентинец, шестикратный обладатель "Золотого мяча", который совсем недавно ушёл из "Барселоны" и подписал контракт с ПСЖ, — один из самых обеспеченных футболистов мира. Свои деньги Месси тратит не только на благотворительность, но и на дорогие игрушки для себя любимого. Среди автомобилей Месси — Maserati GranTurismo MC Stradale за 120 тыс. евро, Ferrari F430 Spider и Ferrari 812 Superfast, редкая машина Ferrari 335 S Spider Scaglietti и не менее редкий автомобиль Pagani Zonda Cinque Roadster. Кроме того, в гараже футболиста есть Audi RS6 Avant, Mercedes SLS и Range Rover Sport с огромным пятилитровым мотором — такой же, какой был у Дзюбы.

Криштиану Роналду

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Футболист "Ювентуса" и главный конкурент Месси за право называться лучшим футболистом эпохи обожает дорогие машины. Деньги португалец получает немалые, поэтому возможность баловать себя и близких есть практически всегда. В его гараже — Bentley Continental GT, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488 Spyder, около пяти Ranger Rover, Aston Martin, два Porsche 911 стоимостью по 300 тыс. евро каждый, Koenigsegg CCX и Agera R, а также два уникальных автомобиля Bugatti Chiron по 2,5 млн долларов каждый.

Златан Ибрагимович

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В автопарке эксцентричного шведа десяток разных спорткаров и гиперкаров — от "заряженных" Mercedes AMG до уникальных Ferrari. Ибрагимович известен тем, что ищет самые редкие и дорогие спорткары, а спустя несколько лет продаёт их по вдвое большей цене. Самыми дорогими автомобилями в парке нападающего "Милана" и сборной Швеции считаются Bugatti Veyron Vitesse, Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari LaFerrari и уникальная машина Ferrari SP2 Monza, за рулём которой его часто видят в Стокгольме.

Килиан Мбаппе

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Один из самых результативных игроков в "Лиге чемпионов" — французский футболист Килиан Мбаппе — купил себе сразу несколько дорогих спорткаров. В их числе Ferrari 812 Superfast, Ferrari LaFerrari и несколько дорогих автомобилей Mercedes. Правда, водительскими правами 22-летний форвард так и не обзавёлся — на тренировки, игры и другие мероприятия его возит личный водитель.

Неймар

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Атакующий полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" любит машины и не скрывает, что у него их много. Давняя страсть бразильца, как и любого футболиста с зарплатой в десятки миллионов евро, — итальянские суперкары от Ferrari. В гараже Неймара их сразу пять: от 488 Spyder до LaFerrari и новенькой машины SF90 Stradale.

Марио Балотелли

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"Супермарио" из "Марселя" — вероятно самый большой талант, так и не реализовавший себя. Ему пророчили славу лучшего футболиста мира, но лень и проблемы с дисциплиной загубили многообещающую карьеру. К вождению Балотелли относится так же наплевательски, как и к тренировкам. В его гараже около десятка автомобилей, ещё примерно столько же он разбил в ДТП. Так, Bentley Continental Supersports появился в гараже нападающего турецкого клуба "Адана Демирспор" после того, как итальянец разбил свой автомобиль Audi R8. Ferrari в его гараже тоже есть, но эти автомобили, по слухам, пылятся без дела, поскольку Балотелли предпочитает немецкий автопром.

Авторы Сергей Андреев