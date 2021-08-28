Пламенный мотор: Какое масло лучше заливать в двигатель Какое масло для двигателя выбрать? Какое масло нужно заливать, а какое — нет? Когда менять масло и нужно ли это делать вообще? На все эти вопросы уже есть ответы. 27 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Какое масло нужно купить — 5w30 или 5w40?

В начале нулевых появился миф — чем старше автомобиль, тем более густым и вязким должно быть моторное масло. По достижении серьёзного пробега авто выходило из строя, а смекалистые владельцы заливали более густое масло. После этого проблема на какое-то время исчезала. На практике всё иначе — в старых автомобилях масляные насосы и фильтры изнашивались значительно быстрее, чем в современных. Замена отработанного масла на свежее помогала лишь частично, и проблема появлялась снова. В современные автомобили вне зависимости от пробега нужно заливать только то масло, которое рекомендовано заводом. Попытка залить другое моторное масло может обернуться поломкой двигателя.

Когда нужно заливать летнее моторное масло, а когда — зимнее?

Моторное масло делят на несколько степеней вязкости. Каждый автопроизводитель проводит исследования и выясняет, какое масло нужно заливать, чтобы машина работала стабильнее. В ряде случаев для некоторых автомобилей на заводе рекомендуют заливать более густое масло. Например, в большой дизельный внедорожник, который эксплуатируется там, где очень холодно. Существует поверье, что менее вязкое масло облегчает пуск и защищает от износа, но на самом деле это не так. Масло может быть разным по химическому составу, поэтому вязкость на защиту двигателя влияет в самую последнюю очередь. Но рекомендации переходить на менее вязкое моторное масло давно устарели — современные средства работают в широком диапазоне температур, поэтому менять масло на менее вязкое каждую зиму нет никакого смысла. Обратное правило тоже работает — более густое и вязкое моторное масло не гарантирует никакой защиты для двигателя, если нарушает допуски производителя.

Замена масла в двигателе

После покупки многие водители меняют масло только по регламенту завода — раз в 10–15 тысяч километров. На деле частота замены масла напрямую зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. Если служебная машина постоянно стоит с заведённым двигателем, то менять масло в ДВС нужно чаще, чем обычно, — примерно через каждые 3–5 тысяч километров. Если этого не делать, то ресурс ДВС выработается за пару лет и придётся пройти через дорогостоящий ремонт двигателя. Если автомобиль ездит в режиме "работа — дом" и не подвергается серьёзным нагрузкам, то нужно менять масло у дилера по регламенту.

Сколько масла нужно заливать в двигатель?

Существует мнение, что заливать масло нужно всегда "под горлышко". Руководители сервисных центров и мастера рекомендуют этого не делать. Нормальный уровень масла видно на щупе — он должен быть не ниже минимального и не выше максимального. Перелить масло и недолить — примерно одинаковые по степени опасности действия, поэтому за уровнем средства нужно строго следить. Некоторые производители допускают, что расход масла на их автомобилях может быть в пределах 500 граммов. В первую очередь это может касаться турбированных машин вне зависимости от объёма двигателя. И уровень масла нужно проверять несколько раз в месяц, не дожидаясь сигналов системы.

Как правильно заливать масло в двигатель?

Среди автовладельцев популярен миф, что нужно заливать любое масло, главное — соблюдать допуски. Лучше всего к работе двигателя адаптировано то масло, которое заливается туда на заводе. Часто производитель наклеивает на крышку двигателя специальную табличку, на которой указано, какое средство заливается. Покупка моторного масла даже с аналогичными свойствами — всегда лотерея. Оно может оказаться как лучше, так и хуже заводского. Чем дороже машина, тем больше денег будет стоить эксперимент по проверке этой гипотезы. Вместе с моторным маслом нужно покупать качественный фильтрующий элемент. Здесь тоже лучше не экономить. Оригинальный масляный фильтр может оказаться на 20–30% дороже его аналогов, но именно он обеспечит стабильную работу двигателя и очистку масла при работе.

Когда нужно доливать масло в двигатель?

Другой популярный миф связан с тем, что моторное масло в двигателе вообще можно не менять. Достаточно доливать его по чуть-чуть, и двигатель всегда будет работать на чистом масле. Разбавлять отработанное моторное масло не рекомендуют даже в тех случаях, когда автомобиль куплен "за три копейки". 500 граммов свежего средства почти никак не влияют на очистку. Фракции нового моторного масла смешиваются с "отработкой", и в результате можно "приехать" на ремонт двигателя.

Нужно ли промывать двигатель перед заменой масла?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Промывка для двигателя — это и благо, и вред одновременно. Промывать двигатель точно нужно, если требуется смена состава масла (например, переход с минерального масла на синтетическое), за двигателем не следили, а весь нагар, накопленный предыдущим владельцем, нужно отмыть. Смешивать средства более низкого и более высокого класса категорически запрещено — это может привести к поломке двигателя и его ремонту. Так называемая быстрая промывка (или пятиминутка) часто не помогает убрать отложения в двигателе. Для того чтобы гарантированно очистить двигатель, нужно заливать хорошую жидкость для промывки ДВС. И процедуру желательно повторить через месяц-два после первой.

Авторы Сергей Андреев