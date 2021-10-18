Названы факторы укрепления рубля в 2022 году

Жёсткая кредитно-денежная политика Центробанка, растущий экспорт и высокие цены на нефть станут залогом укрепления рубля в 2022 году, сообщается в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы. Аудиторы также добавили к факторам стабильности национальной валюты рост инвестиций и приток капитала.

В базовом варианте макроэкономического прогноза в проекте бюджета курс вырастет до 72,1 рубля за доллар США в 2022 году с дальнейшим ослаблением к 2024 году до уровня 2021 года (73,6 рубля за доллар США).

"При этом среднесрочный прогноз не содержит достаточного обоснования того, какие факторы будут оказывать влияние на динамику национальной валюты на прогнозном горизонте", — сказано в заключении.

Как отмечается, прогнозируемое правительством ускорение темпов роста инвестиций в России с 4,5% до 5,3% в 2021–2024 годах не соответствует установленным указом президента РФ целям. Ведомство также считает, что недостаточно раскрыты механизмы привлечения инвестиций и соответствующие инициативы правительства.

"Темпы роста инвестиционного импорта и промышленного производства не обеспечат заявленные темпы роста инвестиций в 2023–2024 годах, так как в указанный период динамика инвестиций в основной капитал, показателей роста промышленного производства и инвестиционного импорта рассогласованы", — говорят авторы документа.