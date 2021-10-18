Сразу пять землетрясений произошли рядом с Курилами
Очаги находились на глубине от 36 до 69 километров. Опасности цунами выявлено не было.
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Пять землетрясений, в том числе одно магнитудой 5,1, произошли рядом с Курильскими островами в Тихом океане. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
По данным российских учёных, рядом с Малой Курильской грядой были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1. Затем ещё четыре землетрясения произошли рядом с северной группой Курильских островов. Магнитуда составляла от 3,7 до 5,1. Очаги находились на глубине от 36 до 69 километров.
Угрозы цунами выявлено не было. Также нет данных о пострадавших или повреждениях на островах.
Ранее Лайф рассказывал, что сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Местные жители поспешили опубликовать в соцсетях кадры с качающимися люстрами, мебелью и фонарными столбами.
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