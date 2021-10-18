В России началась бесплатная социальная газификация

Сегодня в РФ начали действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям земельных участков. Бесплатно планируется подвести газ к трём миллионам домовладений. Однако программа работает только для использующих топливо для личных нужд, не в коммерческих целях.

Постановление премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано в сентябре и теперь вступило в силу. Согласно ему, догазификация возможна в тех населённых пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Сроки будут зависеть от её удалённости. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе местными властями могут быть установлены свои критерии и сроки. Для подведения необходимо направить оператору газификации заявку. Это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте газораспределительной организации. Податель заявления также прилагает ситуационный план, топографическую карту, свидетельство о праве собственности.