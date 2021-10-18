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"Мы устали врать": Успешная писательница оказалась выдумкой трёх скромных мужчин

Имя автора в Испании прославили триллеры с элементами исторического романа и сценами жёсткого насилия.

18 октября, 00:55
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nVpp5W1f0Lg&t=6s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube-канал El Mundo</a></p>

Кадр из видео © YouTube-канал El Mundo

Раскрыта тайна личности испанской писательницы Кармен Молы, получившей престижную литературную премию "Планета" и приз в миллион евро за лучший роман. Как выяснилось, под этим псевдонимом скрывались трое мужчин. Секрет был раскрыт во время церемонии награждения. Получать премию за исторический триллер "Зверь" пришли его настоящие создатели — Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Едва рассеяв чары, они признались, что уже скучают по анонимности.

"Это было очень удобно, нам понравилось. Критика не задевает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выхода романа", — сказал в интервью газете El Mundo Хорхе Диас.

Выдуманная писательница была представлена публике как учительница средней школы, мать троих детей, которая преподаёт алгебру утром и после обеда, а в свободное время пишет романы об ультрадиком, жутком насилии. Её имя, как утверждают создатели, пришло к ним как нечто простое и легко произносимое. Все трое имеют отношение к миру телевидения. Мерсеро — один из самых опытных испанских сценаристов, он принимал участие в создании сериала "Центральная больница" вместе с Диасом, Мартинес выступил в качестве сценариста нескольких телефильмов. Несмотря на выгоды псевдонима, носить дальше всё это втайне мужчины уже не хотели. "Мы устали врать", — признаются они.

Произведение "Зверь", должно появиться в продаже 4 ноября. Это триллер с элементами исторического романа и обилием жестоких сцен. Действие происходит во время эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году. Премия "Планета" одна из самых престижных наград в Испании — наряду с премией Надаля.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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