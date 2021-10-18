Во Франции заявили о "русском кроте" в Министерстве обороны

Экс-руководитель Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле заявил, что в Минобороны этой страны четыре года назад якобы был "русский крот". Каковы были задачи этого шпиона, он не рассказал. Также не привёл каких-либо доказательств.

Речь об этом зашла в рамках интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры". Корреспондент телеканала France 5 отметила, что ранее была информация о таком шпионе, и попросила Бажоле прокомментировать.

"В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довёл это до сведения [руководства], — сказал бывший глава DGSE.

По его словам, после холодной войны Париж якобы решил "не тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет". А затем пришёл к выводу, что "шпионская деятельность не прекратилась".

Журналистка же заявила, что получила подтверждение информации о "русском кроте" в Минобороны. Ранее об этой истории писало издание Mediapart. Оно утверждало, что завербовал "крота" сотрудник российского Главного разведывательного управления.