В Новосибирске к ночи на 18 октября ухудшилось качество воздуха. Показатели загрязнения атмосферы, по данным сервиса Airvoice, выросли до семи баллов из десяти возможных. На портале жителям рекомендуют закрыть окна и постараться не выходить из дома.

"У нас дома два очистителя воздуха (в нашей спальне и у детей), так показывает пыли свыше 35 при закрытых окнах, и это при норме в 25. Утром было 83! Окно было открыто на ночь, к сожалению. Как только ветер стихает — всё, туши свет! В горле першит, голова к утру болит", — жалуются читатели НГС.

В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщают, что крупных пожаров, которые могут повлиять на качество воздуха, в Новосибирске и области нет. Между тем распространению примесей в воздухе способствует слабый ветер. И, как сообщается в прогнозе, сегодня ночью смог в городе сохранится.