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"В горле першит": Жители Новосибирска пожаловались на сильно загрязнённый воздух

В МЧС отмечают, что крупных пожаров в области не было. Синоптики не обещают ветра, который мог бы сдвинуть смог.

18 октября, 01:26
<p>Фото © <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/10/17/70198661/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ngs.ru</a></p>

Фото © ngs.ru

В Новосибирске к ночи на 18 октября ухудшилось качество воздуха. Показатели загрязнения атмосферы, по данным сервиса Airvoice, выросли до семи баллов из десяти возможных. На портале жителям рекомендуют закрыть окна и постараться не выходить из дома.

"У нас дома два очистителя воздуха (в нашей спальне и у детей), так показывает пыли свыше 35 при закрытых окнах, и это при норме в 25. Утром было 83! Окно было открыто на ночь, к сожалению. Как только ветер стихает — всё, туши свет! В горле першит, голова к утру болит", — жалуются читатели НГС.

В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщают, что крупных пожаров, которые могут повлиять на качество воздуха, в Новосибирске и области нет. Между тем распространению примесей в воздухе способствует слабый ветер. И, как сообщается в прогнозе, сегодня ночью смог в городе сохранится.

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Ранее Лайф сообщал, что жители Краснодара пожаловались на смог и запах гари из-за сжигания рисовой соломы. В региональном главке МЧС РФ отметили, что пал может продлиться до ноября, причём это абсолютно законно. Тем не менее экологи уже начинают бить тревогу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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