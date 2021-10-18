НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Банкиры предложили свой метод защиты соцвыплат от списания за долги

Кредитные учреждения жалуются, что им придётся нести дополнительные расходы из-за запрета на списание таких начислений.

18 октября, 01:48
<p>Фото ©Pexels</p>

Фото ©Pexels

Банкиры не поддержали принятие закона, запрещающего принудительное списание денег, которые их клиенты получают в виде социальных выплат. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову письмо с предложениями по доработке проекта. Финансисты предлагают ввести "период охлаждения" в 14 дней по аналогии со страховками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, направленные на защиту социальных выплат от списания по долгам. На прошлой неделе соответствующий закон был принят Госдумой в первом чтении. Причём закон имеет обратную силу и предполагает возврат банками россиянам уже списанных сумм с начала 2021 года.

Как пишет "Коммерсант", в банках сетуют на дополнительные расходы в случае принятия закона. В письме отмечается, что автоматически оформлять возврат они не смогут и придётся всё делать вручную. Это увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора. К тому же банкиры заявили о неспособности различить соцвыплату от других транзакций.

Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд разъяснил порядок изъятия единственного жилья у банкрота. При этом не исключается возможность приобретения замещающего жилья за счёт выручки от продажи имущества должника.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1