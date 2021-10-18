Банкиры предложили свой метод защиты соцвыплат от списания за долги

Банкиры не поддержали принятие закона, запрещающего принудительное списание денег, которые их клиенты получают в виде социальных выплат. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову письмо с предложениями по доработке проекта. Финансисты предлагают ввести "период охлаждения" в 14 дней по аналогии со страховками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, направленные на защиту социальных выплат от списания по долгам. На прошлой неделе соответствующий закон был принят Госдумой в первом чтении. Причём закон имеет обратную силу и предполагает возврат банками россиянам уже списанных сумм с начала 2021 года.

Как пишет "Коммерсант", в банках сетуют на дополнительные расходы в случае принятия закона. В письме отмечается, что автоматически оформлять возврат они не смогут и придётся всё делать вручную. Это увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора. К тому же банкиры заявили о неспособности различить соцвыплату от других транзакций.