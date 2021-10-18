Побоище в стиле 90-х устроили в баре жители Приморья. Видео © Instagram / mark2_che

В одном из увеселительных заведений Уссурийска на камеры видеонаблюдения попала разборка в стиле лихих 90-х. Судя по обнародованным в Сети кадрам, в драке участвовало по несколько человек с каждой стороны. В ролике видно, что несколько крепких мужчин заходят в кафе и сразу же пускают в дело кулаки.

"В результате инцидента трое граждан, находившихся в баре, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились жители Уссурийска в возрасте 18, 23, 27 лет. Правонарушители с места происшествия скрылись", — передаёт РИА "Новости" слова представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Полиция теперь ищет участников побоища, устанавливает степень тяжести травм, которые получили дерущиеся. Судя по видеозаписи, у одного из напавших было оружие. Предположительно, он сделал один выстрел.