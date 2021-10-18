Побоище в стиле 90-х устроили в баре жители Приморья
Массовая драка закончилась, только когда одна из сторон решила удалиться, сильно избив соперников.
Побоище в стиле 90-х устроили в баре жители Приморья. Видео © Instagram / mark2_che
В одном из увеселительных заведений Уссурийска на камеры видеонаблюдения попала разборка в стиле лихих 90-х. Судя по обнародованным в Сети кадрам, в драке участвовало по несколько человек с каждой стороны. В ролике видно, что несколько крепких мужчин заходят в кафе и сразу же пускают в дело кулаки.
"В результате инцидента трое граждан, находившихся в баре, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились жители Уссурийска в возрасте 18, 23, 27 лет. Правонарушители с места происшествия скрылись", — передаёт РИА "Новости" слова представителя УМВД РФ по Приморскому краю.
Полиция теперь ищет участников побоища, устанавливает степень тяжести травм, которые получили дерущиеся. Судя по видеозаписи, у одного из напавших было оружие. Предположительно, он сделал один выстрел.
А ранее Лайф рассказывал, что почти 60 человек с травматами устроили разборки со стрельбой на АЗС в Крыму. Правоохранителям пришлось сделать несколько выстрелов в воздух, чтобы успокоить нарушителей.
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