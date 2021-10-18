Завершились напугавшие японцев российско-китайские морские учения

В Японском море завершились трёхдневные учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая "Морское взаимодействие – 2021". Как сообщили в Минобороны РФ, моряки двух стран выполнили более 20 различных боевых упражнений.

"В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота", — рассказали в российском военном ведомстве.

Также корабли отработали противоминную оборону с артиллерийскими стрельбами, попрактиковались в тактическом маневрировании и организации связи. Затем совместно нашли и заблокировали подводную лодку условного противника.

С российской стороны были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", два корвета проекта 20380 и другие корабли.