Телеведущая Лариса Гузеева, которой пришлось перенести тяжёлую форму коронавирусной инфекции, вышла на связь с поклонниками прямо из больницы. Артистка написала, что последние несколько недель были для неё очень сложными. Она призналась, что не была готова к тому, что в мире ничего не изменится, когда она будет "один на один" с проблемами.

"Мир не остановился — жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова", — написала Гузеева в "Инстаграме".

Как пишет звезда, сдаваться она не собирается. Гузеева поблагодарила за то, что есть, и выразила намерение пересмотреть всё, что было в её жизни до болезни.

"Буду учиться всему заново — вирус жестокий", — подытожила знаменитость.

Поклонники заверили Гузееву, что молятся за неё, что она не одинока. "Скольким из нас вы дороги, как будто родная", — написали фанаты.