"Простые истины": Гузеева рассказала о неприятных выводах после тяжёлой формы ковида
Актриса пожаловалась подписчикам на острое чувство одиночества в те две-три недели, что ей пришлось пережить, борясь с болезнью.
Фото © Instagram / Лариса Гузеева
Телеведущая Лариса Гузеева, которой пришлось перенести тяжёлую форму коронавирусной инфекции, вышла на связь с поклонниками прямо из больницы. Артистка написала, что последние несколько недель были для неё очень сложными. Она призналась, что не была готова к тому, что в мире ничего не изменится, когда она будет "один на один" с проблемами.
"Мир не остановился — жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова", — написала Гузеева в "Инстаграме".
Как пишет звезда, сдаваться она не собирается. Гузеева поблагодарила за то, что есть, и выразила намерение пересмотреть всё, что было в её жизни до болезни.
"Буду учиться всему заново — вирус жестокий", — подытожила знаменитость.
Поклонники заверили Гузееву, что молятся за неё, что она не одинока. "Скольким из нас вы дороги, как будто родная", — написали фанаты.
Лайф рассказывал, что вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Затем выяснилось, что у неё поражено 65% объёма лёгких. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".
Ранее Лайф сообщал, что число случаев ковида с начала пандемии в России превысило 8 млн. За сутки же выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.
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