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Готовьте деньги: Apple представила инновационную салфетку

Как отмечает разработчик, она подойдёт для очистки дисплеев любых устройств, в том числе из стекла с нанотекстурой.

18 октября, 22:05
<p>Фото © <a href="https://www.apple.com/ru/shop/product/MM6F3ZM/A/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F?fnode=abd9e4719a1db3a832d483f89c85c7fee2908a4b97aa5fab819b24637d7e1054de87aba8d97a8c36546b26b944178c56c549720afd3ae77bb4671c4676b74418d6dc624d4d55e3771a99e6fbed93a06890a2c5ac6754271d0a6ced9cbf87d264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple Store</a></p>

Фото © Apple Store

На Apple Event после презентации гаджетов IT-гигант предложил пользователям ещё одну новинку — салфетку для дисплеев. Фанатам-перфекционистам придётся выложить за неё 1990 рублей.

Аксессуар не показали на основной презентации. Согласно же описанию, салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала. Как отмечает производитель, она подойдёт для очистки дисплеев любых устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой. Любители марки уже могут заказать салфетку на сайте, её доставят за одну-две недели.

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Ранее Лайф писал, что Apple презентовала два новых компьютерных процессора — M1 Pro и M1 Max. Разработчики отмечают, что чипы работают ещё быстрее, а также оптимально подходят для профессиональных задач. В них компания исправила недочёты предшественника.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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