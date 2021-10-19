На Apple Event после презентации гаджетов IT-гигант предложил пользователям ещё одну новинку — салфетку для дисплеев. Фанатам-перфекционистам придётся выложить за неё 1990 рублей.

Аксессуар не показали на основной презентации. Согласно же описанию, салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала. Как отмечает производитель, она подойдёт для очистки дисплеев любых устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой. Любители марки уже могут заказать салфетку на сайте, её доставят за одну-две недели.