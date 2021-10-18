Apple представила третье поколение AirPods
Наушники с обновлённым дизайном могут на протяжении шести часов непрерывно играть музыку, а также защищены от влаги и пота.
Скриншот видео © Apple
Apple представила третье поколение наушников AirPods. Видео © Apple
Компания Apple в онлайн-формате проводит презентацию, на которой уже представила третье поколение беспроводных наушников AirPods 3.
Так, наушники получили новый дизайн, схожий с более дорогой версией AirPods Pro, за исключением резиновых насадок. К ним от более дорогой модели добавился адаптивный эквалайзер. Также появилась встроенная система выравнивания давления внутри уха.
AirPods третьего поколения защищены от воды и пота, а зарядки устройства теперь хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки. При этом, если подержать наушники пять минут на зарядке, этого хватит для часового прослушивания музыки. Стоить новинка будет от 179 долларов, продажи стартуют со следующей недели.
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