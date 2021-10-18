Причины резкого роста смертности от коронавируса в России изучит РАН

В Российской академии наук (РАН) заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с "низким уровнем вакцинации населения". А вот причины резкого роста числа летальных исходов от ковида учёным ещё предстоит изучить. Об этом заявил президент РАН, академик Александр Сергеев в интервью ТАСС.

Он отметил, что высокий уровень смертности от коронавируса вызывает "серьёзные вопросы". Причём в РАН уверены, что российская система здравоохранения может считаться одной из лучших, "если брать в среднем в мире".

"Мы в академии будем в ближайшее время организовывать семинары и конференции для изучения и обсуждения причин высокой смертности в России от коронавирусной инфекции", — сообщил Сергеев.

Накануне, 17 октября, было зафиксировано 997 летальных исходов, а днём ранее, 16 октября, был установлен антирекорд по смертности — скончалось 1002 человека. А за минувшие сутки умерло 998 человек.