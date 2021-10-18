Иммунолог раскрыл, сколько миллионов россиян умрут от ковида, если не вакцинируются
При этом он уточнил, что достижение иммунитета к вирусу естественным путём является методом бедных африканских стран, где ежегодно фиксируется огромное количество смертей от различных заболеваний.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Константин Морозов
Если в России не удастся нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, то жертвами пандемии рискуют стать около пяти миллионов наших соотечественников. Об этом сообщил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, учёный-генетик, иммунолог-аллерголог Павел Волчков. Он отметил, что CoViD-19 никуда не денется до тех пор, пока минимум 70% граждан не приобретут иммунитет к инфекции.
"Если мы будем приобретать естественным способом иммунитет, то у нас 70% людей должны переболеть. В России это примерно 100 миллионов человек. Раньше смертность была 2%, сейчас, я думаю, она составляет примерно 5–7%. То есть в среднем пять миллионов человек должны погибнуть", — приводит Ura.ru слова специалиста.
При этом, по словам Волчкова, достижение иммунитета к вирусу естественным путём является методом бедных африканских стран, где ежегодно фиксируется катастрофическое количество смертей от различных заболеваний. Иммунолог подчеркнул, что только массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян оценили в 45%. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, как минимум одним из компонентов вакцины привилось более 50 миллионов человек.
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