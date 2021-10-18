Иммунолог раскрыл, сколько миллионов россиян умрут от ковида, если не вакцинируются

Если в России не удастся нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, то жертвами пандемии рискуют стать около пяти миллионов наших соотечественников. Об этом сообщил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, учёный-генетик, иммунолог-аллерголог Павел Волчков. Он отметил, что CoViD-19 никуда не денется до тех пор, пока минимум 70% граждан не приобретут иммунитет к инфекции.

"Если мы будем приобретать естественным способом иммунитет, то у нас 70% людей должны переболеть. В России это примерно 100 миллионов человек. Раньше смертность была 2%, сейчас, я думаю, она составляет примерно 5–7%. То есть в среднем пять миллионов человек должны погибнуть", — приводит Ura.ru слова специалиста.

При этом, по словам Волчкова, достижение иммунитета к вирусу естественным путём является методом бедных африканских стран, где ежегодно фиксируется катастрофическое количество смертей от различных заболеваний. Иммунолог подчеркнул, что только массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.