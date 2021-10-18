Врач рассказал о случаях смерти детей, заразившихся ковидом

В России зафиксировано несколько случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в реанимационные отделения. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Редкие, ещё, слава богу, редкие, но уже и летальные <...> есть", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Говоря о том, какие в принципе могут быть противопоказания для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних, Малышев подчеркнул, что картина будет ясной только после получения соответствующих рекомендаций Минздрава РФ.

