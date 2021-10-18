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Врач рассказал о случаях смерти детей, заразившихся ковидом

Сейчас несовершеннолетних с инфекцией иногда госпитализируют в реанимацию, отметил инфекционист. Говорить об иммунизации пациентов возрастом до 18 лет пока преждевременно, добавил он.

18 октября, 11:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В России зафиксировано несколько случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в реанимационные отделения. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Редкие, ещё, слава богу, редкие, но уже и летальные <...> есть", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

Вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

Говоря о том, какие в принципе могут быть противопоказания для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних, Малышев подчеркнул, что картина будет ясной только после получения соответствующих рекомендаций Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что вакцинация детей от коронавируса в России может стартовать в январе 2022 года. Сейчас полным ходом идут клинические испытания, они проходят благополучно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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