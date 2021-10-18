Немецкая студентка создала ванночку, делающую мужчин временно бесплодными

Выпускница факультета дизайна Мюнхенского университета Ребекка Вайс изобрела ванночку для яичек, способную на время сделать мужчину бесплодным.

Устройство наполняется водой, нагревается, по достижении определённой температуры в него нужно опустить яички, после чего ультразвук подавляет развитие сперматозоидов. Безусловным плюсом ванночки является то, что ею можно пользоваться даже в домашних условиях, кроме того, сперматогенез восстанавливается через некоторое время без каких-либо нежелательных последствий.

Разработку девушка опробовала на животных, и клинические испытания были успешны. Теперь Ребекка хочет добиться разрешения испытать ванночку на людях. Изобретение уже получило международную награду James Dyson Award, присуждаемую разработкам в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.