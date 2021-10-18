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Немецкая студентка создала ванночку, делающую мужчин временно бесплодными

Устройство можно использовать в качестве контрацепции, оно не оказывает негативного эффекта на организм.

18 октября, 11:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU0X1TJMDQr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">coso.contraception</a></p>

Фото © Instagram / coso.contraception

Выпускница факультета дизайна Мюнхенского университета Ребекка Вайс изобрела ванночку для яичек, способную на время сделать мужчину бесплодным.

Устройство наполняется водой, нагревается, по достижении определённой температуры в него нужно опустить яички, после чего ультразвук подавляет развитие сперматозоидов. Безусловным плюсом ванночки является то, что ею можно пользоваться даже в домашних условиях, кроме того, сперматогенез восстанавливается через некоторое время без каких-либо нежелательных последствий.

Учёные разрабатывают мужской контрацептив с возможностью отмены

Учёные разрабатывают мужской контрацептив с возможностью отмены

Разработку девушка опробовала на животных, и клинические испытания были успешны. Теперь Ребекка хочет добиться разрешения испытать ванночку на людях. Изобретение уже получило международную награду James Dyson Award, присуждаемую разработкам в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.

Ранее Лайф рассказывал, что в Древнем Египте использовали презервативы со стразами. Они были сделаны из бычьих кишок, а вот зачем на них нужны были алмазы — неизвестно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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