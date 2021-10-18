Немецкая студентка создала ванночку, делающую мужчин временно бесплодными
Устройство можно использовать в качестве контрацепции, оно не оказывает негативного эффекта на организм.
Фото © Instagram / coso.contraception
Выпускница факультета дизайна Мюнхенского университета Ребекка Вайс изобрела ванночку для яичек, способную на время сделать мужчину бесплодным.
Устройство наполняется водой, нагревается, по достижении определённой температуры в него нужно опустить яички, после чего ультразвук подавляет развитие сперматозоидов. Безусловным плюсом ванночки является то, что ею можно пользоваться даже в домашних условиях, кроме того, сперматогенез восстанавливается через некоторое время без каких-либо нежелательных последствий.
Разработку девушка опробовала на животных, и клинические испытания были успешны. Теперь Ребекка хочет добиться разрешения испытать ванночку на людях. Изобретение уже получило международную награду James Dyson Award, присуждаемую разработкам в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Древнем Египте использовали презервативы со стразами. Они были сделаны из бычьих кишок, а вот зачем на них нужны были алмазы — неизвестно.
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