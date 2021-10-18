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"Остаётся пожелать успехов": Агент Ковальчука заявил, что решение о назначении в сборную России принимал не он

Ранее стал известен тренерский штаб национальной команды, который поедет на Олимпиаду в Пекин.

18 октября, 11:14
<p>Фото © Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images</p>

Фото © Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images

Решение о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России по хоккею принималось не им, а руководством ФХР. Об этом РИА "Новости" рассказал агент спортсмена Юрий Николаев.

"Вопрос его назначения на пост генерального менеджера долго муссировался. Я общался с Ильёй на эту тему. Надо понимать, что данное решение было принято не им, а на самой верхушке Федерации хоккея России (ФХР). Илья занял почётную должность, ответственную. Остаётся пожелать ему и российской сборной только успехов", — отметил Николаев.

Он также заметил, что в этом сезоне он уже точно не выйдет на лёд в качестве игрока, однако это не означает конец его карьеры.

Ковальчук будет неофициальным капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Ковальчук будет неофициальным капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею и отправится с командой на Олимпиаду в Пекин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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