"Остаётся пожелать успехов": Агент Ковальчука заявил, что решение о назначении в сборную России принимал не он
Ранее стал известен тренерский штаб национальной команды, который поедет на Олимпиаду в Пекин.
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Решение о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России по хоккею принималось не им, а руководством ФХР. Об этом РИА "Новости" рассказал агент спортсмена Юрий Николаев.
"Вопрос его назначения на пост генерального менеджера долго муссировался. Я общался с Ильёй на эту тему. Надо понимать, что данное решение было принято не им, а на самой верхушке Федерации хоккея России (ФХР). Илья занял почётную должность, ответственную. Остаётся пожелать ему и российской сборной только успехов", — отметил Николаев.
Он также заметил, что в этом сезоне он уже точно не выйдет на лёд в качестве игрока, однако это не означает конец его карьеры.
Ранее Лайф сообщал, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею и отправится с командой на Олимпиаду в Пекин.
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