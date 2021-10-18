Решение о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России по хоккею принималось не им, а руководством ФХР. Об этом РИА "Новости" рассказал агент спортсмена Юрий Николаев.

"Вопрос его назначения на пост генерального менеджера долго муссировался. Я общался с Ильёй на эту тему. Надо понимать, что данное решение было принято не им, а на самой верхушке Федерации хоккея России (ФХР). Илья занял почётную должность, ответственную. Остаётся пожелать ему и российской сборной только успехов", — отметил Николаев.

Он также заметил, что в этом сезоне он уже точно не выйдет на лёд в качестве игрока, однако это не означает конец его карьеры.