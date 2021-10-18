"Я хочу играть": Мостовой заявил, что может уйти из "Зенита"
В текущем сезоне РПЛ он появлялся на поле 10 раз, однако не отметился результативными действиями.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что не исключает возможного ухода из петербургской команды.
"Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть", — заявил Мостовой "Российской газете".
Он также признался, что текущим летом у него была возможность уйти в "Локомотив", однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак попросил Мостового остаться в клубе.
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