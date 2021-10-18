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"Я хочу играть": Мостовой заявил, что может уйти из "Зенита"

В текущем сезоне РПЛ он появлялся на поле 10 раз, однако не отметился результативными действиями.

18 октября, 10:57
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что не исключает возможного ухода из петербургской команды.

"Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть", — заявил Мостовой "Российской газете".

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Он также признался, что текущим летом у него была возможность уйти в "Локомотив", однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак попросил Мостового остаться в клубе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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