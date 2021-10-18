Стали известны детали контракта главного тренера сборной России по хоккею Жамнова с ФХР

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что его контракт с ФХР рассчитан до конца Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Контракт у меня до конца Олимпиады, но с пунктом о пролонгации. Пока думаю только о турнире, а дальше будет что будет. Конечно, было бы проще, будь у меня время с начала лета. Но жаловаться не хочу. Знал, на что соглашаюсь. Согласился — значит, понимаю ответственность и готов отвечать", — отметил Жамнов.