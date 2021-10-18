Стали известны детали контракта главного тренера сборной России по хоккею Жамнова с ФХР
В его штаб на Олимпиаде войдут Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что его контракт с ФХР рассчитан до конца Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В конце сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова наставником сборной России. 51-летний специалист ранее никогда не работал главным тренером. На Олимпиаде в Пекине в его штаб войдут Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генеральным менеджером назначен Илья Ковальчук.
"Контракт у меня до конца Олимпиады, но с пунктом о пролонгации. Пока думаю только о турнире, а дальше будет что будет. Конечно, было бы проще, будь у меня время с начала лета. Но жаловаться не хочу. Знал, на что соглашаюсь. Согласился — значит, понимаю ответственность и готов отвечать", — отметил Жамнов.
Зимняя Олимпиада пройдёт в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
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