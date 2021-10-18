Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

В тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

"Илья Ковальчук — у меня с ним был долгий разговор. Тот опыт, который у него есть, — участвовал в пяти Олимпиадах, знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про каждого из хоккеистов, и это будет большой плюс", — заявил Жамнов.

В 2018 году Ковальчук в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр в Пхёнчхане. В 2008 и 2009 годах нападающий выигрывал золото на чемпионатах мира. Также он является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в составе "Авангарда" и петербургского СКА). В НХЛ форвард выступал за "Атланту Трэшерз" (ныне — "Виннипег Джетс"), "Нью-Джерси Девилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".