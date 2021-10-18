Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч между "Зенитом" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и туринским "Ювентусом" обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервным арбитром назначили ещё одного швейцарца — Алена Бьери. За работу системы VAR будет отвечать Бастиан Данкерт из Германии.

Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.