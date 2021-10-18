Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч между "Зенитом" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов
Встреча состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и туринским "Ювентусом" обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервным арбитром назначили ещё одного швейцарца — Алена Бьери. За работу системы VAR будет отвечать Бастиан Данкерт из Германии.
Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). Во втором команда Сергея Семака дома разгромила шведский "Мальмё" (4:0).
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