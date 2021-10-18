"Это точно не конец": Минеев и Исмаилов выдали бой года и намекнули на возможный реванш Этого ждут многочисленные поклонники спортсменов, которые до сих пор не могут отойти от их суперсхватки в Сочи. 17 октября, 21:40 Фото © FIGHT NIGHTS GLOBAL

Бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова с самого начала обещал стать зрелищем масштабным и очень ярким. Отношения между спортсменами были напряжёнными не только в ринге, но и за его пределами, а потому их встреча была лишь вопросом времени. И все ожидания поклонников смешанных единоборств оправдались.

Нокдаун в третьем раунде

Сам бой — настоящие американские горки. Сначала вперёд бросился Исмаилов, который старался перевести схватку в партер, где у него явное преимущество. И первые два раунда у него это получалось. Он был близок к тому, чтобы закончить поединок и одержать победу. Впрочем, Минеев был к этому готов и выглядел абсолютно спокойным.

Тем более что ближе к концу второго раунда стало видно, что силы у Исмаилова заканчиваются. Ключевым стал именно третий раунд, в котором ход схватки развернулся на 180 градусов. Владимир Минеев начал атаковать всё чаще, а "лысый хищник" же, напротив, больше оборонялся. Невооружённым взглядом было заметно, как бойцам становилось тяжелее с каждой секундой.

И вдруг Минеев закрывает Исмаилова у сетки, наносит серию ударов, и "лысый хищник" буквально на глазах начинает рассыпаться. В тот момент стало ясно, что Минеев закончит этот бой в ближайшие пару секунд. Так оно и вышло. Владимир Минеев защищает титул. Но самое интересное началось дальше.

"Ты засранец, но крутой спортсмен"

Исмаилов очень долго не мог прийти в себя. Даже врачам скорой помощи пришлось зайти в октагон для того, чтобы привести бойца в чувство. Не по себе от этого было и Владимиру Минееву, который нет-нет, да поглядывал, что там происходит с его самым принципиальным соперником. Об этом он не постеснялся сказать после боя журналистам.

— Честно говоря, я переживал. Это не лицемерие. Мне стало не по себе. Я знал, что на бой пришла его семья. Не хотел бы я оказаться на его месте, — объяснил Минеев.

Благо Исмаилов через некоторое время смог подняться. Причём буквально сразу же он обнял своего соперника, и стало понятно, что спортсмен умеет достойно признать проигрыш. В себя Исмаилов пришёл достаточно быстро не только в физическом, но и моральном плане. Он тут же сумел выдать пламенную речь.

— Я его не уважаю как человека, но он крутой спортсмен. Есть вопросы, которые нам надо закрыть. У меня есть обида, я хочу её озвучить. Я был хорошо готов сегодня, но он отлично проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе. <...> Ты засранец, но я тебе выражаю сегодня уважение. Сегодня "лысый хищник" уходит в раздевалку проигравшим. Но это не значит, что я не буду себя чувствовать победителем, — сказал Исмаилов.

Сразу после этого он символически ударил Минеева, заявив, что последний удар остался за ним. Кажется, именно здесь Исмаилов проложил небольшой мостик к тому, что ничего ещё не завершено в их противостоянии, которое по законам жанра обязано превратиться в трилогию.

И тут слово взял Владимир Минеев. Он, равно как и его соперник, был довольно ироничен и нашёл что сказать ему. Кстати, и тему возможного боя не обошёл.

— Благодарю Исмаилова. Мы сегодня вместе сделали это шоу для вас. Хочу извиниться перед его семьёй. Я знаю, она в зале. Даже неловко, что такое произошло у них на глазах. Я бы с удовольствием повторил. Исмаилов, спасибо тебе, я сегодня выгляжу ещё лучше, чем в тот раз. Передаю привет своей семье, маме, любимой жене и всем, кто поддерживал меня издалека. Спасибо моему клубу, спасибо моей родине, — заявил Исмаилов.

"Точно не конец"

Без сомнения, противостояние Исмаилова и Минеева — самое жаркое, что есть в мире российского ММА. "Лысый хищник" уже давно продвигает себя в Сети, снимается в кино (роль в сериале "Реальные пацаны" на ТНТ) и делает всё для собственной популярности. Их противостояние, даже на уровне треш-токов, — отдельное шоу.

Фанаты за их перепалками следили примерно так же, как за пикировкой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. У них в своё время тоже была самая настоящая жара. И можно сколь угодно говорить о том, кто круче в октагоне, а кто за его пределами, но отдать должное нужно и Исмаилову, и Минееву. Это было феерическое шоу. Радует и то, что даже через сутки после боя ничего не закончилось.

— Владимир Минеев вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошёл ко мне, сел, уважил меня, помог встать. Проявил себя он достойно, это заслуживает уважения. Выражаю ему своё уважение. Это было достойно. <...> Но это точно не конец, дорогие друзья. Я устраню все неполадки, обязательно устраню. Я всегда их устраняю и сейчас устраню. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и всё осмыслить, — заявил Исмаилов в записанном утром обращении.

И если болельщики точно заинтересованы в продолжении этой истории и третьем бое Минеева и Исмаилова, то вот президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев пока не спешит давать каких-либо поспешных прогнозов на этот счёт, делая достаточно осторожные заявления.

— Как организатор я сейчас сказал бы: "Даёшь третий бой и так далее". Но как человек, который немного разбирается в спорте, я сегодня сделал вывод (хотя я давно его сделал, а сегодня только укрепился в этом мнении), что Вова неудобный соперник для Маги. Это не значит, что один сильный, а другой слабый. Просто Минеев вообще Маге не подходит. Никак. И если сейчас объявить третий бой, то многие зрители предположат, что он закончится, как и второй, — отметил Гаджиев.

Так или иначе, спортсмены проложили мостик к своему реваншу и третьему бою. Безусловно, говорить о том, что он случится скоро, нельзя. Сейчас всем нужно осмыслить, что именно произошло. В любом случае самое жаркое и яркое противостояние в мире российского ММА не закончено и обязано получить продолжение.

Авторы Шамиль Гаджиев