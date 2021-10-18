"Его проблема — не серьёзная": В "Фиорентине" рассказали о состоянии травмированного Кокорина
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Бывший игрок сборной России провёл за итальянскую команду семь встреч и не совершил результативных действий.
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо заявил, что у российского нападающего команды Александра Кокорина возникли мышечные проблемы. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Перед матчем восьмого тура чемпионата Италии против "Венеции", который состоится 18 октября, Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку "Фиорентины". Сообщалось, что у игрока небольшое повреждение.
"У Александра действительно мышечные проблемы. Пока мы не знаем, когда он сможет приступить к групповым тренировкам, нужно подождать. Но его проблема — не серьёзная", — отметил Ди Франческо.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не попадал в стартовый состав клуба.