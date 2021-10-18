ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2021, 08:22

"Его проблема — не серьёзная": В "Фиорентине" рассказали о состоянии травмированного Кокорина

Фото © ФК "Фиорентина"

Фото © ФК "Фиорентина"

Бывший игрок сборной России провёл за итальянскую команду семь встреч и не совершил результативных действий.

Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо заявил, что у российского нападающего команды Александра Кокорина возникли мышечные проблемы. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Перед матчем восьмого тура чемпионата Италии против "Венеции", который состоится 18 октября, Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку "Фиорентины". Сообщалось, что у игрока небольшое повреждение.

"У Александра действительно мышечные проблемы. Пока мы не знаем, когда он сможет приступить к групповым тренировкам, нужно подождать. Но его проблема — не серьёзная", — отметил Ди Франческо.

"Самая большая ошибка": Итальянский журналист раскритиковал Кокорина и заявил, что его нужно было продать летом
"Самая большая ошибка": Итальянский журналист раскритиковал Кокорина и заявил, что его нужно было продать летом

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не попадал в стартовый состав клуба.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • ФК Фиорентина
  • Александр Кокорин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar