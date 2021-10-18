Старый конфликт Бузовой и Губерниева получил новый поворот Теперь многочисленным зрителям и наблюдателям приходится гадать: будет ли у этой истории продолжение? 17 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото ©ТАСС / Сергей Фадеичев / Дмитрий Голубович

Скандалов в российском спорте и шоу-бизнесе в этом году случилось немало. Однако на звание самого громкого и неожиданного смело претендует перепалка между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым. Казалось, что летняя история уже ушла далеко в прошлое и многими забыта. Однако минувшая неделя подарила этой истории новый виток, который не остался незамеченным.

"Меня подставили"

Если вы забыли, а наверняка таких будет немало, то вкратце напомним. 14 июня, когда вся страна и мир наблюдали за Евро-2020, в прямом эфире "Матч ТВ" случилось нечто неописуемое. В московскую студию канала пришла певица Ольга Бузова. Там она мило беседовала с ведущим Ильёй Трифановым, обращалась к нашим футболистам, да и в целом вела достаточно спокойную беседу.

Как вдруг подключилась студия "Матч ТВ" из Петербурга, где происходила одна из игр Евро-2020. В ней работал голос российского биатлона, а возможно, и всего нашего спорта — Дмитрий Губерниев. Он достаточно быстро придал беседе абсолютно иной импульс и добавил в неё огня. Вопросы про "коньяк по утрам" и другие хлёсткие замечания ведущего не оставили Бузову равнодушной, а итогом стали её слезы и порция ответных, достаточно ярких выражений в адрес Губерниева.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — сказала Бузова со слезами на глазах.

Разумеется, что такая история не могла остаться незамеченной. Одни поддерживали певицу и предлагали Губерниеву выйти на ринг. Другие же, напротив, заняли сторону именно спортивного комментатора. Впрочем, нашлись в этой истории и положительные моменты. Речь о приросте подписчиков и у канала, и у Губерниева, и у Бузовой, а также сумасшедших рейтингах. Впрочем, комментатор решил не тянуть с извинениями и в скором времени принёс их певице.

— Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! <...> Не обижайтесь, и спасибо, что поддерживаете российский футбол! В эфире держалась стойко, молодец! — сказал Губерниев.

Прошло полгода, а история заиграла совсем новыми красками после интервью Бузовой "Комсомольской правде". Естественно, что не спросить певицу о главном скандале года журналисты не могли, однако и ответ бывшей ведущей "Дома-2" был крайне любопытен.

— Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он (Губерниев. — Прим. Лайфа) там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И, когда я ходила на матчи, он всегда нелестно ещё тогда обо мне отзывался, — рассказала Бузова.

Получается, что пришедшая в студию "Матча" Бузова даже знать не знала, что из Петербурга по видеосвязи подключится Губерниев, с которым, судя по всему, отношения у неё были натянуты достаточно давно. Сам певица, кстати, также призналась, что пришла на эфир, потому что обещала это лично Тине Канделаки, которая тогда была генеральным продюсером "Матча".

"Кто вы такая?"

Разумеется, что молчать Дмитрий Губерниев в такой ситуации попросту не мог. Ведь получается, что обвинили не только канал, где он работает, но и его самого. Причём в достаточно жёсткой ненависти с достаточно давних времён, когда Бузова была замужем за футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

— Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы ещё и врунья, Оленька, — написал тогда комментатор в своём инстаграме.

Чуть позже он более подробно ответил на претензии певицы, а также рассказал о своём отношении не только к ней, но и её браку с Тарасовым. К слову, с момента их развода прошло уже пять лет.

— Я всегда любил Бузову! Так искренне, так нежно. Собственно говоря, они даже с Тарасовым у меня на эфире были: я, наоборот, восторгался их любовью и нежностью. Кто она такая, чтобы я её ненавидел? Она врушка. И никто не позволит госпоже Бузовой обижать прекрасных продюсеров канала "Матч ТВ". Это очень профессиональные люди. И, естественно, она знала, куда шла, — заметил Губерниев в беседе с порталом Eurostavka.

Забавно и то, что Ольга Бузова говорит о самых разных комментариях Губерниева в соцсетях, в которых он якобы выражал всю свою ненависть к певице из-за её союза с некогда перспективным футболистом. Сам Тарасов уже давно женат на модели Анастасии Костенко, и вряд ли его волнуют детали жизни Бузовой и её взаимоотношений с Губерниевым.

Будем честны — новое развитие старого конфликта выглядит достаточно странно. Мало того что с момента памятного эфира прошло много времени, так ещё и Тарасова сюда каким-то боком приплели. Понятно, что сам поворот истории с прямым эфиром получился не таким хлёстким и ярким, однако перцу в отношения героев он добавил. Впрочем, Дмитрий Губерниев, кажется, готов к очной встрече с певицей и не стесняется об этом говорить.

— Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я люблю вас, Ольга, вернитесь ко мне в прямой эфир! Мы можем поговорить на любого рода темы, обсудить какое-либо спортивное мероприятие. Чем хорош прямой эфир? Тем, что он показывает человека как на ладони, — заявил Губерниев "Спорт-Экспрессу".

Не стоит забывать, что свою "любимицу" Губерниев до этого окрестил не иначе как "врушкой". Вряд ли Ольга Бузова захочет ещё одного тяжёлого для неё во всех смыслах появления в одном прямом эфире с "голосом биатлона". В любом случае есть ощущение, что история ещё совершенно не закончена. Пока стороны взяли паузу, но надолго ли?

Авторы Шамиль Гаджиев